Stiri pe aceeasi tema

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus miercuri, potrivit The New York Times, ca scrisoarea sa adresata presedintelui Romaniei nu are legatura cu guvernul american. Cotidianul citat...

- Cotidianul The Guardian a cerut o poziție a Departamentului de Stat al SUA, cu privire la scrisoarea in care Rudolph Giuliani critica Romania. Departamentul de Stat al SUA se distanțeaza clar de scrisoarea lui Giuliani și arata ca aceasta a fost trimisa sub antetul firmei sale private de avocatura."Departamentul…

- Liviu Dragnea il ataca deschis pe ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, despre care spune ca și-a depașit mandatul cand a comentat pe marginea scrisorii transmise de avocatul american Rudolph Giuliani. „Din acest moment nu mai poate fi privit cu incredere de partenerii americani”, a reacționat…

- Renate Weber nu iși aduce aminte sa il fi vazut pana acum pe Rudolph Giuliani exprimandu-se public despre Romania și vede scrisoarea acestuia ca fiind in totala opoziție cu opinia oficiala a SUA. "Faptul ca Rudolph Giuliani a scris aceasta scrisoare, ca sa fiu foarte sincera, mi se pare un…

- Manelistul Dani Mocanu este din nou in vizorul autoritaților. Asta dupa ce controversatul artist ar fi filmat un clip pentru una dintre piesele sale cu mai mulți mascați de la Jandarmeria din Dambovița.

- Ilan Laufer, reprezentant special al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei in SUA, a avut o intalnire foarte buna cu Dale N. Tasharski - Directorul General Adjunct din cadrul Departamentului de Comerț al Statelor Unite ale Americii. In urma acestei intalniri, fostul ministru pentru IMM-uri susține…

- Antrenorul Marius Sumudica a declarat ca a ramas, marti seara, fara permisul de conducere, pentru ca a trecut pe culoarea „galben spre rosu” a semaforului. „Am fost deposedat de carnetul de conducere cu un sfert de ora inainte de meciul Romania- Finlanda, in drum spre casa. Am incercat, am vorbit frumos.…