- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a canalizat zeci de milioane de dolari de la unele dintre cele mai mari companii de stat din Rusia pentru a cultiva o rețea de politicieni moldoveni și a reorienta Republica Moldova spre Moscova, arata documente consultate de The Washington Post .

- Omul de afaceri Ilan Șor este o figura centrala in eforturile Moscovei de a readuce Republica Moldova pe orbita Moscovei, arata o serie de documente obținute de serviciile secrete ucrainene și consultate de Washington Post.Cand mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fața palatului prezidențial…

- O explozie puternica a avariat sambata podul rutier si feroviar al Rusiei catre Crimeea, lovind un simbol prestigios al anexarii peninsulei de catre Moscova si o ruta de aprovizionare cheie pentru fortele ruse care lupta pentru a mentine teritoriul capturat din sudul Ucrainei.

- „Autoritatea Aeronautica Civila din Republica Moldova a anuntat o directiva operationala (…) care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a transmis Air Moldova intr-un comunicat de presa.„Prin urmare, compania Air Moldova nu va putea asigura operatiuni…

