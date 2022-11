THE WASHINGTON POST: Putin tocmai s-a retras sub presiune. Un semnal de bun augur pentru Ucraina Puterea lui Vladimir Putin se bazeaza pe impresia ca e invincibil și implacabil – ca nu poate fi infrant și ca nu se va da in laturi de la nimic pentru a-și atinge ținta. Primul mit a fost spulberat in Ucraina, unde armata rusa a suferit pierderi grele fara a se fi apropiat macar de obiectivul ei primordial, acela de a distruge independența Ucrainei. Insa al doilea mit mai supraviețuiește inca: ii determina pe unii din Vest sa argumenteze ca SUA ar trebui sa-și foloseasca influența pentru a forța Kievul sa ia loc la masa negocierilor, intrucat ucrainenii nu vor reuși niciodata sa-și recucereasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

