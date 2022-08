Stiri pe aceeasi tema

- FBI a cautat documente clasificate referitoare la arme nucleare, printre altele, atunci cand agentii au perchezitionat statiunea Mar-a-Lago a fostului presedinte Donald Trump din Palm Beach, Florida, saptamana aceasta, au declarat pentru Washington Post persoane care cunosc ancheta.

- Agenții federali care au percheziționat reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago cautau documente secrete legate de arme nucleare, pe care fostul președinte le-ar fi sustras in momentul in care a parasit Casa Alba la inceputul anului trecut, relateaza Reuters, care citeaza The Washington Post.

- Raidul FBI la resedinta fostului presedinte american Donald Trump in baza unui mandat de perchezitie emis de un judecator din Florida a marcat o escaladare neasteptata a investigatiilor de care e vizat acesta dupa ce a parasit Casa Alba, dand nastere unor dezbateri juridice privind sanctionarea penala…

- Fostul președinte american Donald Trump a spus luni ca ofițerii FBI i-au percheziționat vila din Palm Beach, Florida, și i-au spart seiful in cautarea de documente clasificate. Potrivit mai multor surse oficiale, cautarile FBI se concentreaza asupra unor materiale pe care Trump le-a luat cu el din Casa…

- Guvernatorul republican Ron DeSantis a criticat descinderea FBI la complexul Mar-a-Lago al fostului președinte Donald Trump din Palm Beach, Florida, SUA. DeSantis a trimis un tweet luni seara, in timp ce s-a raportat ca descinderea agenților Biroului Federal de Investigații a fost legata de modul in…

- Percheziții ale FBI la reședința Mar-a-Lago, din Florida, a fostului președinte american Donald Trump. „Chiar mi-au spart seiful”, a spus Donald Trump, care nu a precizat insa motivul acestor descinderi. Presa din Statele Unite scrie ca perchezițiile sunt legate de o ancheta privind proasta gestionare…

- Fostul președinte american Donald Trump susține ca agenți FBI i-au percheziționat reședința din Mar-a-Lago (foto), Florida, și chiar au spart un seif in timpul acțiunii. „Acestea sunt vremuri intunecate pentru națiunea noastra. Casa mea frumoasa, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este in prezent sub…

- FBI a facut percheziții la complexul Mar-a-Lago al lui Donald Trump din Palm Beach, Florida, a confirmat pentru CNN fostul președinte, informeaza Digi24.ro. Donald Trump a refuzat sa precizeze motivul pentru care agenții FBI au venit la Mar-a-Lago, dar fostul președinte a spus ca descinderile au fost…