Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora grupul de mercenari Wagner intentioneaza sa furnizeze Hezbollah, militia libaneza sustinuta de Iran, un sistem de aparare antiaeriana, a relatat The Wall Street Journal, citand oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza Reuters.

- Statele Unite au informatii potrivit carora compania paramilitara rusa Wagner ar putea furniza Hezbollah un sistem „avansat” de aparare aeriana, scrie The Wall Street Journal, care citeaza oficiali americani sub acoperirea anonimatului.

- Grupul de mercenari a participat la operațiuni de lupta in regiunile Donețk, Harkiv, Kyiv și Lugansk inca de la inceputul invaziei ruse și are in momentul de fața aproximativ 7000 de combatanți, conform serviciilor de informații britanice, scrie Podul. Deși are un grad mare de autonomie, Redut se afla…

- Grupul de mercenari a participat la operațiuni de lupta in regiunile Donețk, Harkiv, Kyiv și Lugansk inca de la inceputul invaziei ruse și are in momentul de fața aproximativ 7000 de combatanți, conform serviciilor de informații britanice, scrie Podul. Deși are un grad mare de autonomie, Redut se afla…

- Razboi in Ucraina, ziua 597. Secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a anunțat, astazi, ca Ucraina va primi un sistem de aparare antiaeriana Terrahawk Paladin pentru protecția infrastructurilor critice, impotriva anticipatelor atacuri rusești cu dr

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat decizia Germaniei de a trimite Ucrainei inca un sistem de aparare antiaeriana Patriot si a declarat ca intelege preocuparea Berlinului de a nu deveni parte a conflictului, informeaza sambata dpa.

- Un fost subofiter al serviciilor de informatii militare americane a fost arestat vineri in Statele Unite si inculpat de tentativa de a furniza Chinei informatii despre apararea nationala, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP.

- Serviciul militar de informatii al Ucrainei a anuntat distrugerea unui sistem rusesc de aparare antiaeriana S-400 ''Triumph'' amplasat pe teritoriul peninsulei Crimeea, transmite DPA."In urma exploziei, sistemul, rachetele asociate si personalul care-l deservea au fost complet distruse", a anuntat…