Stiri pe aceeasi tema

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Dayana stralucește mai puternic ca niciodata datorita celei mai noi piese ale sale, „Need You”, o capodopera electronica inspaimantator de captivanta, care patrunde adanc in sfera obsesiei și a dorinței. Cu o voce catifelata, moale și luxurianta și alaturi de un instrumental vibrant și dinamic, Dayana…

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…

- Daca la un “deja vu“ simțim ca am mai trait un lucru deja, la un “vuja de” avem sentimentul ca ce traim acum, nu vom mai trai niciodata iar. “Vuja De” este titlul celui mai recent single lansat de Butu, o piesa R&B romaneasca, printre puținele lansate in acest gen la noi in țara. Butu... View Article

- 3 Sud Est și Andia colaboreaza in premiera și lanseaza in aceasta vara o piesa sensibila, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu este un secret ca vocile lor te vor cuceri inca de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunța a fi hit sunt sentimentele transmise…

- Lidia Buble iși surprinde fanii cu un featuring fresh, alaturi de artistul, compozitorul și caștigatorul a patru premii Latin Grammy, Lenier, pentru o super piesa pe ritmuri de bachata. Sangre caliente, dorința, pasiunea și mișcarile de dans senzuale descriu in totalitate „Robandote un beso”, un single…

- A fost ceruta in casatorie la filmarile videoclipului! Se poate spune ca pentru Cristina Vasiu aceasta perioada este cea mai frumoasa din viața ei! Iubește și este iubita, fiind implinita și din punct de vedere muzical. Artista a revenit, impreuna cu Sprint Music, cu un nou single, “Impreuna Pana la…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…