- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta „un moment festiv”. Orban a pledat pentru un Tinut Secuiesc tot mai puternic.

- Presedintele Comisiei de politica externa a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, a facut declaratii controversate, la Baile Tusnad, in cadrul lucrarilor Universitatii de Vara. El afirma ca proiectul...

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, mai multi membri ai Executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar si alti reprezentanti ai sferelor civile si academice ale maghiarilor participa, incepand de miercuri, la lucrarile Universitatii de Vara si ale Taberei Studentesti de la Baile Tusnad. http://evz.ro/viktor-orban-vine-in-romania.html

- Deficitul bugetar, cheltuielile cu salariile (ca pondere in PIB), investițiile publice și veniturile la buget (tot ca pondere in PIB) ne plaseaza fie la coada UE, fie inafara ei, potrivit datelor prezentate joi la o conferința a OTP Asset Management. Romania are de departe cele mai mari cheltuieli cu…

- Investitori americani și romani membri ai Camerei de Comerț Americane (AmCham) in Romania cer statului roman sa creasca absorbția de fonduri europene, pentru dezvoltarea competitivitații economice, in condițiile in care in ultimii ani au scazut investițiile in țara.