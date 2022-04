Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar american de spionaj patrula deasupra Romaniei, in zona Marii Negre, in ziua in care crucișatorul rus Moskva a fost lovit de rachete ucrainene și scufundat, scrie publicația The Times. Aparatul Boeing P8 Poseidon, unul dintre cele mai sofisticate avioane de supraveghere aeriana, s-a…

- Un avion spion american, un Boeing P8 Poseidon, survola zona unde s-a scufundat nava amiral a flotei ruse din Marea Neagra, crucișatorul Moskva. Aeronava a survolat Romania și monitoriza crucișatorul care patrula in sudul Odesei. In timp ce Ucraina sustine ca a scufundat nava dupa ce a lansat asupra…

- Un sofisticat avion american de spionaj, specializat in detectarea navelor, patrula deasupra Dobrogei chiar inainte de scufundarea crucisatorului Moscova, arata The Times. Avionul si-a oprit insa transponderul, care permitea detectarea miscarilor sale pe FlightRadar24, timp de doua ore si 56 de minute.…

- US Navy a folosit un avion Poseidon P-8, specializat in razboi antisubmarin (ASW), razboi impotriva navelor de suprafata (ASUW) si interdictie de transport maritim, pentru a oferi fortelor ucrainene date concrete despre pozitia navei Moskva, pe 13 aprilie, sustine dailymail.co.uk.

- Un avion de lupta antisubmarin american de tip Boeing P8 Poseidon efectua o misiune de patrulare la Marea Neagra in momentul in care crucisatprul rus Moskva, nava-amiral a Flotei ruse la Marea Neagra, s-a scufindat, dezvaluie cotidianul britanic The Times, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Echipajul crucisatorului rus Moskva, care s-a scufundat joi in Marea Neagra, a fost evacuat in portul Sevastopol, potrivit unor surse citate de agentia oficialarusa de presa Tass, relateaza CNN. Tass nu ofera niciun detaliu cu privire la numarul membrilor echipajului salvati. Crucisatorul Moskva a fost…

- Echipajul crucisatorului rus Moskva, care s-a scufundat joi in Marea Neagra nu a putut fi salvat, afirma vineri o reprezentanta militara ucraineana, care estimeaza ca Moscova ”nu va ierta” Kievul pentru scufundarea navei-amiral a Flotei ruse la Marea Neagra, un ”simbol al ambitiilor sale imperialiste”,…

- Rusia si-a mutat mai la sud navele pe care le avea desfasurate in nordul Marii Negre, in urma incidentului cu crucisatorul „Moscova”, nava amiral a Flotei sale din Marea Neagra, care a fost grav avariata miercuri seara, a declarat joi un inalt oficial de la Pentagon, citat de EFE.