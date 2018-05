Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregatește pentru izbucnirea unui conflict, dupa ce Statele Unite au semnalat ca vor respinge solicitatea blocului comunitar de a fi scutit neconditionat de tarifele pe importurile de aluminiu și oțel. Marți, 1 mai, se incheie termenul de doua luni in care statele UE au fost scutite…

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau, citat de publicatia The Times. Justin Trudeau a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- In acest moment, Vladimir Putin are o multime de motive sa zambeasca, motivul principal fiind Uniunea Europeana: slaba, scindata si confuza in fata agresiunii ruse. Marti, el a primit o scrisoare din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Excelenta Sa" Juncker a inceput sa i se…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu.