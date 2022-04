The Times - Suedia și Finlanda vor adera la NATO: Vladimir Putin…

Jurnaliștii de la The Times publica informații conform carora Finlanda și Suedia se pregatesc de aderarea la NATO. Aceasta mutare ar putea fi facuta in vara acestui an.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Simona Halep se mentine pe locul…