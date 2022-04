The Times: Suedia și Finlanda, pregătite să intre în NATO Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, scrie publicația The Times, care citeaza oficiali americani. Conform sursei citate, Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Suedia și Finlanda sunt pregatite sa intre in NATO. Oficiali ai SUA au spus ca aderarea Suediei și Finlandei la NATO a fost pentru ambele state nordice „un subiect de discuție și pentru mai multe sesiuni”. Oficialii au vorbit despre acest lucru saptamana trecuta cu miniștrii de externe ai alianței nord-atlantice, discuții la care au participat și Suedia și Finlanda, mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

