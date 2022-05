The Times: Rusia va ataca Republica Moldova

Rusia pregatește invadarea Republicii Moldova, a scris, in aceasta dimineața publicația The Times, care citeaza surse din serviciile militare ucrainene. Publicația descrie și motivele pentru care Moldova risca sa fie atacata de catre ruși. „Rusia pregateste deja invadarea Moldovei”, scrie The Times . Rusia pare ca va incerca sa deschida un nou front impotriva Ucrainei din Moldova potrivit surselor militare ucrainene. Potrivit sursei citate, nu Moldova este o ținta neaparata, ci portul Odessa, pe care l-ar putea cuceri mult mai ușor. Deja militarii patruleaza un punct de control langa Tiraspol…