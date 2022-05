Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Biden și liderii G7 s-au intalnit duminica intr-o videoconferința cu Volodimir Zelenski pentru a continua eforturile de sprijinire a Ucrainei și de a impune sancțiuni fara precedent cu scopul de a intari poziția Kievului in negocierile de pace cu Rusia, transmite Casa Alba.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a spus ca razboiul din Ucraina este inevitabil, "o chestiune de timp". "Obiectivele „operatiunii speciale" de protejare a Donbassului vor fi atinse, sunt nobile. O ciocnire cu fortele anti-ruse crescute in Ucraina era inevitabil, era doar o chestiune de timp", a declarat Vladimir…

- Doua regiuni majore din Germania, Bavaria și Saxonia Inferioara, au declarat ca vor urmari penal orice persoana care folosește litera „Z” in public, un simbol al sprijinului pentru razboiul condus de Rusia impotriva Ucrainei. Oamenii care „iși exprima public aprobarea fața de razboiul de agresiune al…

- 71% sunt dintre romani sunt de parere ca Rusia a comis crime impotriva populatiei civile in Ucraina, conform unui Barometru al opiniei publice realizat de Avangarde. 68% dintre ei considera ca atacul asupra Ucrainei nu este justificat.

- Aproape trei decenii de colaborare stransa in domeniul spațial intre Rusia și lumea occidentala par sa se apropie de sfarșit. Odata cu creșterea tensiunilor legate de invazia lui Vladimir Putin in Ucraina, Rusia a amenințat, fara indoiala, ca va prabuși Stația Spațiala Internaționala. Kremlinul spune…

- Razboiul din Siria a implinit marti 11 ani, cu un bilant de circa 610.000 de morti si insecuritate alimentara pentru populatie, o criza ce s-ar putea agrava dupa invazia asupra Ucrainei declansata de Rusia, un aliat cheie al Damascului, noteaza agentia EFE intr-o sinteza a situației din Siria.

- CTP a vorbit despre situația din Ucraina, dar și despre modul in care Rusia a fost luata prin surprindere. Gazetarul a declarat la Digi24 ca razboiul lui Vladimir Putin , așa cum l-a conceput el de la inceput s-a incheiat, pentru ca nu a reușit cucerirea țarii intr-un timp atat de scurt. Potrivit acestuia,…

- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.