Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in legatura cu lipsa apei potabile in aproape o treime din scolile, din judetul Olt, una din cauzele pentru care acestea nu detin autorizatie sanitara.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 si art. 47 din Constitutia Romaniei privind dreptul…

- Kievul a transmis catre ONU, OSCE, Organizația Mondiala a Sanatații și Crucea Roșie date privind emisiile de substanțe nocive in atmosfera din nordul Crimeii, peninsula ucraineana aflata sub ocupatia Federatiei Ruse, dupa ce in Crimeea a fost semnalata poluarea unor zone cu o substanta necunoscuta.…

- Sanctiunile ca urmare a otravirii lui Skripal au adus in joc un nou factor: statul de drept si capacitatea institutiilor SUA de a forta mana executivului. Impunerea sanctiunilor nu a fost optiunea dlui Trump. Ea este rezultatul unei legi adoptate de Congres in 1991, care prevede sanctionarea oricarei…

- O proportie de 42% dintre persoanele intervievate, intrebate ce parere au despre eventualitatea unei noi consultari prin referendum pe tema unui viitor eventual acord intre britanici si europeni, s-au declarat favorabile, in timp ce 40% nu considera aceasta procedura necesara.In randul…

- Seful grupului parlamentar al conservatorilor le-a spus sustinatorilor conservatori ai Brexitului ca nu vor trebui sa voteze niciun acord pe tema Brexitului care nu le este pe plac. Julian Smith a facut aceasta declaratie la o intalnire avuta cu 40 de sustinatori ai Brexitului, care l-au avertizat ca…

- Cine iese invingator din acest summit european reunit la Bruxelles in plin nou acces al febrei migratorii? Chiar inainte ca reuniunea șefilor de stat sau de guvern din UE sa se incheie vineri dupa amiaza, verdictul pare limpede: guvernele populiste, instalate pe o linie anti-migrație, n-au cedat practic…

- Oboseala este un factor extrem de intalnit in zilele noastre si multa lume crede ca principalul motiv este lipsa somnului. Ba chiar deloc ar trebui sa stiti. In spatele oboselii se afla unele boli grave.

- Sortii sunt in favoarea lui Erdogan, cel care, la sfarsitul acestei saptamani, va cauta nu doar sa fie reales, ci si sa devina un presedinte cu autoritate executiva, un sultan modern. E un proces care se aseamana cu ascensiunea si consolidarea puterii lui Vladimir Putin. Jurnaliștii carcotasi au fost…