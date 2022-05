Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul razboiului ruso-ucrainean se apropie și mai tare de țara noastra, potrivit ultimelor informații. Conflictele dintre cele doua țari devin și mai tensionate dupa ce armata ucraineana a ucis inca un ofițer rus de rang inalt. In acest timp, 100 de civili din combinatul Azovstal au fost evacuați.…

- „Conducerea Transnistriei va lua in curand decizii in apararea intereselor republicii”, anunța agenția rusa de știri RIA Novosti citand reprezentanți ai comisiei mixte de control pentru gestionarea operațiunii de menținere a pacii. Ministerul „apararii” al Transnistriei a declarat „Alerta roșie” pentru…

- „Conducerea Transnistriei va lua in curand decizii in apararea intereselor republicii”, anunța agenția rusa de știri RIA Novosti citand reprezentanți ai comisiei mixte de control pentru gestionarea operațiunii de menținere a pacii. Ministerul „apararii” al Transnistriei a declarat „Alerta roșie” pentru…

- „Conducerea Transnistriei va lua in curand decizii in apararea intereselor republicii”, anunța agenția rusa de știri RIA Novosti citand reprezentanți ai comisiei mixte de control pentru gestionarea operațiunii de menținere a pacii. Kremlinul, prin gura șefului separatiștilor din Donețk, Denis Pușilin,…

- Kremlinul a evitat miercuri sa raspunda intr-un mod fara echivoc la propunerea Kievului de a elibera prizonieri detinuti in Rusia in schimbul deputatului si omului de afaceri ucrainean Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, arestat in Ucraina, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Comisia Europeana a inaintat miercuri Consiliului UE o propunere de incepere a negocierilor cu Ucraina și Moldova astfel incat acestea sa poata transporta marfuri mai ușor pe cai rutiere in UE iar statele membre sa poata tranzita și opera in cele doua țari. Inițiativa urmarește sa asigure lanțurile…

- Partidul Socialistilor condamna „declaratia provocatoare” a Secretarului Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, Alexei Danilov, care solicita Moldovei sa deschida un “al doilea front” al operatiunilor militare in Transnistria pentru a “distrage Rusia de la Ucraina”.

- In aceste vremuri dificile, economia Rusiei este lovita din toate parțile, in incercarea de a sili Kremlinul sa opreasca atacurile din Ucraina. Era inevitabil ca sancțiunile economice sa nu se resimta și in industria auto. Asta dupa ce 2021 a fost și in Rusia un an dificil, din cauza crizei de semiconductori.…