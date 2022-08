Stiri pe aceeasi tema

- Ramzan Kadirov s-a intalnit vineri la Soci cu Vladimir Putin, dupa ce președintele rus a purtat discuții cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan. Doua zile mai tarziu, șeful Ceceniei a scris un mesaj pe canalul sau de Telegram, care are aproap 2,7 milioane de urmaritori. Mesajul e un omagiu de-a…

- Puterea politica a președintelui rus „slabește”, iar lupta pentru puterea de la Kremlin post-Putin este in curs de desfașurare, remarca Timothy D. Snyder, istoric american specializat in istoria moderna a Europei Centrale și de Est. Intr-o serie de 28 postari pe twitter, autorul carții „Drumul spre…

- Apti Alaudinov, comandantul fortelor cecene care lupta pentru Rusia in Ucraina si mana dreapta a lui Ramzan Kadirov, a laudat invazia Ucrainei de catre presedintele rus Vladimir Putin, numind-o „razboi sfant” impotriva valorilor „satanice” ale Europei si Statelor Unite, precum si comunitatii LGBTQ,…

- Organizația Frontul Israelian Antinazist a organizat un miting de susținere a „operațiunii militare speciale” a Rusiei in Ucraina, a anunțat șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadirov, pe canalul sau de Telegram. Liderul cecen este musulman și mare susținator al lui Vladimir Putin. Fii la curent…

- Cand președintele Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China și Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaște „limite”.

- Potrivit unui raport de informații realizat de serviciile secrete ucrainene și obținut de publicația The Times, aliații președintelui Rusiei, Vladimir Putin, au inceput lupta pentru controlul exportului de cereale din teritoriile ocupate de Rusia in sudul și estul Ucrainei. Fii la curent cu…

- Ramzan Kadirov a ținut un discurs, in urma caruia, acesta a declarat ca Vladimir Putin va aduce pacea in lume, chiar daca pentru asta este obligat sa porneasca razboaie, a transmis televiziunea cecena cu subtitrare in engleza. „Președintele nostru ia intotdeauna deciziile corecte. De exemplu, in Siria,…

- Forțele de invazie ale președintelui Vladimir Putin nu pot ține piept unui milion de luptatori ucraineni motivați, a recunoscut un fost colonel rus la televiziunea de stat a Rusiei intr-o evaluare necruțatoare a conflictului, scrie The Times.