Iranul a avertizat ca este gata "sa-si reia in ritm sustinut" programul vizand productia armamentului nuclear in cazul in care presedintele Trump retrage Statele Unite din acordul care a dus la stoparea programului in 2015. Declaratia pare sa fie calculata pentru a complica pregatirile dlui Trump in vederea convorbirilor cu Kim Jong-un pe tema armamentului nuclear al Coreii de Nord, programate peste cateva saptamani, potrivit Rador, care citeaza The Times .