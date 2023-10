Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic al apararii, Ben Wallace, considera ca președintele Volodimir Zelenski ar trebui sa sporeasca mobilizarea in Ucraina. Intr-un comentariu pentru The Telegraph , el a subliniat ca Kievul nu se poate opri nici macar pentru o singura zi. „Varsta medie a luptatorilor de pe front…

- Președintele francez Emmanuel Macron spune ca Uniunea Europeana ar trebui sa evolueze catre o „Europa cu mai multe viteze” daca dorește sa integreze țari noi, precum Republica Moldova, Ucraina sau statele din Balcanii de Vest, relateaza Politico. Ideea unei Uniuni Europene cu „mai multe viteze”, care…

- Grupul Wagner, cunoscut pentru implicarea sa in conflicte internaționale și pentru legaturile cu Kremlinul, a postat un mesaj pe platforma de socializare Telegram, in care direct și deschis ii suspecteaza pe oficialii Kremlinului, cu Putin in frunte, ca ar fi responsabili pentru o presupusa tentativa…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, aliatul Ucrainei, a declarat intr-un interviu pentru ziarul american The Washington Post ca Ucraina probabil ca nu a primit inca suficiente arme de la aliați pentru a intoarce cursul razboiului in favoarea sa. Prin urmare, el a facut apel la țarile occidentale sa…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- Aceasta este prima majorare a dobanzilor efectuata de banca centrala rusa in mai mult de un an, dupa ce a inversat treptat o crestere de urgenta, pana la 20%, din februarie anul trecut, efectuata in urma invadarii Ucrainei. Invazia a determinat Occidentul sa impuna sanctiuni Moscovei. Ultima sa reducere…

- Kargazstanul, suspectat ca exporta catre Rusia tehnologii utilizabile in scopuri militare, s-a aparat joi, 20 iulie, de acuzatia ca ar ajuta Moscova sa ocoleasca sanctiunile occidentale instituite dupa invadarea Ucrainei, recunoscand totusi ”posibila” implicare a unor companii private, relateaza Agerpres…

- In timpul vizitei la Sofia de joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a contrat cu omologul bulgar Rumen Radev cu privire la ajutorul militar acordat Ucrainei, criticandu-l pe aceasta din urma in fața camerelor TV pentru poziția sa pro-rusa, relateaza Politico.In cadrul intalnirii de joi, 6…