The Telegraph: Putin a pierdut deja în Ucraina. Trebuie să ne concentrăm pe viitorul război al Chinei cu Taiwan Cand razboiul din Ucraina se va incheia Rusia va fi irelevanta. Armata lui Putin a fost decimata pe campiile din estul Ucrainei; in afara de forțele nucleare ale Moscovei, Putin – sau mai degraba succesorul lui – nu va mai avea nimic cu care sa amenințe Vestul, mai ales odata ce Finlanda, Suedia și Ucraina vor fi aderat la NATO, scrie The Telegraph, citata de Rador. Și chiar și acele arme nu vor fi de vreun folos in practica. Mult discutatul arsenal nuclear rusesc e impotent in fața descurajarii nucleare a Vestului. Și, data fiind starea celorlalte forțe ale Moscovei, exista intrebari legitime… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

