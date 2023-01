Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a dezvaluit in volumul sau de memorii ca a ucis 25 de "talibani" atunci cand era angajat ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan si ca trebuia sa isi considere tintele "ca niste piese de sah", asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra…

- Printul Harry a refuzat sa isi ia angajamentul ca va participa la incoronarea tatalui sau, Charles al III-lea, potrivit unui fragment extras dintr-un interviu acordat postului britanic ITV. Declarația vine dupa dezvaluirile privind conflictele sale cu familia regala britanica. Prințul Harry a adaugat…

- Ana Baniciu, in varsta de 29 de ani, a vorbit despre cea mai mare teama a ei. De altfel, puțini sunt cei care au știut pana acum ca artista are o fobie mai puțin obișnuita.„De vreo 9 ani tot zic ca imi iau permisul. Eu am școala facuta de vreo 9 ani, daca ma intrebați, dar permis nu am nici in ziua…