- Administrația Biden i-a cerut joi prim-ministrului canadian Justin Trudeau sa foloseasca „puterile federale” pentru a opri blocada camionagiilor canadieni care protesteaza impotriva restricțiilor anti-Covid aplicate de guvernul de la Ottawa, scrie Reuters. Demonstrațiile din Canada i-au inspirat și…

- Deși sute de oameni care protesteaza impotriva mandatelor de vaccinare și a restricțiilor pandemice au blocat recent strazile in fața parlamentului de la Auckland, premierul Noii Zeelande spune ca protestatarii anti COVID sunt nereprezentativi.Protestatarii s-au adunat, inaintea primului discurs al…

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia cu varianta Omicron si Noua Zeelanda va trebui sa se pregateasca pentru mai multe variante ale coronavirusului, a declarat marti premierul Jacinda Ardern, in primul sau discurs in parlament din acest an, rostit in timp ce un convoi de camioane si rulote a blocat…

- Protestul camionagiilor canadieni continua. Ottawa a declarat duminica stare de urgența, dupa ce protestele camionagiilor impotriva vaccinarii anti Covid au intrat in a 10-a zi. Intre timp, Guvernul a spus clar și raspicat ca nu se pune problema renunțarii la campania de vaccinare. „ Convoiul pentru…

- "In aceasta dimineata am fost testat pozitiv cu COVID-19. Ma simt bine - si voi continua sa lucrez la distanta saptamana aceasta, respectand recomandarile sanitare. Fac apel la toata lumea sa se vaccineze si sa isi faca doza booster", a scris Trudeau, pe Twitter. Trudeau si familia sa se afla in izolare…

- Pe tot parcursul weekendului, capitala Canadei, Ottawa, a fost scena unor proteste impotriva masurilor anti-Covid-19 și impotriva premierului Justin Trudeau. „Convoiul libertații”, alcatuit din sute de camioane, a blocat metropola. In ciuda unui frig polar, mii de oameni și sute de camioane au blocat…

- Un convoi de camionagii se apropie lent de capitala canadiana Ottawa dupa ce au pornit duminica într-un marș de protest fața de hotarârea guvernului canadian de a-i obliga pe șoferii nevaccinați care reintra în Canada din Statele Unite sa se testeze anti-Covid și sa intre în…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat joi ca s-a plasat in izolare pentru cinci zile dupa ce a intrat in contact cu o persoana confirmata cu COVID-19, adaugand ca testul rapid efectuat a avut rezultat negativ, informeaza Reuters. ''Ma simt bine si voi lucra de acasa. Aveti grija, fiecare…