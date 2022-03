Stiri pe aceeasi tema

- Prima greșeala se refera la poporul rusInvadarea Ucrainei nu va genera niciodata același nivel de susținere publica pe care l-a suscitat in 2014 anexarea Crimeei, care e profund integrata in mitologia gloriei imperiale a Rusiei. Susținerea publica pentru anexarea Crimeei a ramas la un nivel stabil de…

- Autoritațile italiene au confiscat vineri mega-iahtul oligarhului rus Andrey Melnichenko, potrivit unui comunicat al poliției financiare a Italiei, scrie CNN. In comunicat se transmite ca nava – numita „SY A” – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) și a fost dusa…

- „I-am cerut presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa opreasca imediat ostilitatile, sa permita coridoare umanitare sigure si acces la asistenta", a anunțat Charles Michel pe Twitter.„Am evidentiat necesitatea garantarii securitatii instalatiilor nucleare in contextul confruntarilor din Ucraina. Am stabilit…

- Este momentul ca rusii sa se uneasca in jurul presedintelui Vladimir Putin, a declarat Kremlinul, in a noua zi a invaziei Rusiei in Ucraina, in timp ce populatia este tinuta intr-un vid informational cu privire la actiunile militare ale armatei ruse in tara vecina, pe care autoritatile o prezinta drept…

- Președintele fugar Viktor Ianukovici, 71 de ani, se afla in prezent la Minsk, in Belarus, iar Kremlinul il pregatește „pentru o operațiune speciala”, potrivit unor surse ale serviciilor de informații ucrainene, citate de publicația Ukrainska Pravda . „Informațiile primite indica posibila pregatire de…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei dureaza deja de cinci zile. Mai multe explozii puternice au avut loc la Kiev, capitala tarii vecine, in pofida primei runde de negocieri de pace. Intr-un comunicat, Kremlinul si-a prezentat conditiile pentru oprirea invaziei, intre care recunoasterea…

- SUA susțin ca Rusia s-a pregatit sa „fabrice un pretext pentru o invazie” a Ucrainei, de data aceasta folosind un videoclip „explicit” care ar reprezenta un atac fals impotriva Rusiei, scrie CNN . Un inalt oficial al administrației a declarat pentru CNN ca SUA deține informații care sugereaza ca guvernul…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…