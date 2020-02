"The Splash", una dintre cele mai celebre picturi de David Hockney avand drept subiect sariturile in piscina, a fost vanduta marti seara pentru suma de 23,1 milioane de lire sterline (27,4 milioane de euro) in cadrul unei licitatii organizate la Sotheby's din Londra, informeaza AFP. Pictata in 1966, "The Splash" imortalizeaza momentul imediat urmator unei sarituri in piscina si surprinde esenta stilului de viata din California, unde traieste Hockney. "Nu este doar o pictura marcanta in opera lui Hockney, ci si o lucrare emblematica pentru Pop Art, care defineste o era si care a marcat identitatea…