The Spectator: Soarta Ucrainei și a Rusiei ar putea fi decisă…

Filosoful lui Putin, Aleksandr Dughin, autoproclamat ganditor profund și arhitect ideologic al expansionismului rus actual, a susținut ca exista doua versiuni distincte ale președintelui rus, scrie in The Spectator o rusoaica sub pseudonimul „Sașa Lensky”.