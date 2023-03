Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Kremlinul susține ca Vladimir Putin a decis in ultimul moment sa se deplaseze la Mariupol, un oraș devastat de bombardamentele rusești, dupa vizita catalogata drept „surpriza” efectuata sambata in Crimeea, o peninsula de la Marea Neagra anexata acum noua ani de Moscova.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina ce fusese sub…

- Vladimir Putin va efectua o vizita in peninsula ucraineana Crimeea, pe 18 martie, marcand aniversarea a noua ani de la anexare. Crimeea este recunoscuta pe plan international ca facand parte din Ucraina, chiar daca a fost anexata de Rusia in 2014.

- Se confrunta Vladimir Putin cu o provocare din partea unor naționaliști cu dinți ascuțiți și nu din partea unor liberali dragalași, cu aspect occidental? - se intreaba analistul Mark Galeotti intr-un editorial din The Spectator.

- Un material video din presa rusa in care ar fi infatisati ”voluntari” sarbi care se antreneaza pentru a lupta impreuna cu trupele rusesti in Ucraina a provocat indignare in Serbia, aratand relatia complexa a acestei tari cu Moscova, potrivit News.ro care citeaza BBC. Grupul de mercenari Wagner din Rusia…

- Ambasada Rusiei in Suedia a postat pe Twitter o harta a Europei care ignora pretențiile teritoriale ale lui Vladimir Putin. Harta arata Crimeea și Donbas ca parte a Ucrainei, scrie CNBC, citat de presa romana.

- Interpretul rus și susținatorul lui Putin, Oleg Gazmanov a fost la un pas de a fi luat la bataie, la o petrecere din Dubai, pentru susținerea invaziei Rusiei in Ucraina. In timp ce canta la o petrecere corporativa, cațiva barbați necunoscuți l-au atacat pe artist cu cererea de a condamna razboiul din…