The Simpsons, un Nostradamus al zilelor noastre. Predicţiile celebrului serial pentru scena politică americană "The Simpsons" ar putea fi considera un Nostradamus al zilelor noastre, dupa ce un episod din serialul difuzat in anul 2000 a prezis, cu destul de multe detalii, exact ce se intampla acum pe scena politica din SUA, noteaza CNN.In episodul intitulat „Bart to the Future”, lansat in 2000, Lisa Simpson este pregatita pentru a deveni prima femeie președinte al Statelor Unite. Ea este imbracata intr-o ținuta izbitor de asemanatoare cu cea a vicepreședintei Americii, Kamala Harris, purtata in 2021. Ea este susținuta de Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa ce actualul președinte a anunțat, duminica,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FBI a emis un comunicat in care spune ca a deblocat telefonul lui Thomas Matthew Crooks, individul care a tras cu arma in fostul președinte american in timpul unui miting. Exista zvonuri neconfirmate ca telefonul respectiv ar fi fost chiar un iPhone, insa agenția federala nu a dorit sa comenteze pe…

- Așteptarile sunt ca Samsung sa lanseze alaturi de noile Galaxy Z Fold6 și Z Flip6 și o gama intreaga de accesorii noi, precum ceasuri, caști și inelul Galaxy Ring, insa pana acum informațiile „neoficiale” despre acestea au fost destul de limitate. Se pare insa ca un magazin din SUA a pus, din greșeala,…

- Echipa Special Arad lucreaza constant la imbunatațirea aplicațiilor Special Arad, dezvoltate pentru telefoanele mobile cu sisteme de operare iOS (Apple) și Android (Samsung, Huawei etc.),... The post In atenția celor care au aplicația Special Arad pe telefon (sau urmeaza sa o descarce). A aparut versiunea…

- Logitech anunța astazi lansarea unei noi game de produse Logi for Mac, concepute pentru utilizatorii de laptopuri Apple. Gama include MX Keys S pentru Mac, MX Keys S Combo pentru Mac, MX Anywhere 3S pentru Mac și MX Keys Mini pentru Mac. Noile produse din portofoliul MX pentru Mac sunt disponibile in…

- Grupul american Apple a lansat o campanie agresiva de reduceri pe site-ul sau oficial Tmall din China, cea mai importanta piata externa a sa, oferind discounturi de pana la 2.300 yuani (318 dolari) la anumite iPhone-uri.

- Grupul american Apple a lansat o campanie de reduceri pe site-ul sau oficial Tmall din China, cea mai importanta piata externa a sa, oferind discounturi de pina la 2.300 yuani (318 dolari) la anumite iPhone-uri. Potrivit cifrelor furnizate de China Academy of Information and Communications Technology…

- Apple si Google au anuntat ca iPhone-urile si telefoanele Android actualizate vor afisa alerte care avertizeaza utilizatorii ca exista un dispozitiv wireless de urmarire a locatiei in apropiere, in cazul in care utilizatorul nu stia ca este urmarit si doreste sa-l opreasca, transmite CNBC, conform News.ro.…

- Comisia Europeana a introdus Digital Markets Act in luna martie și deja putem vedea efectele noului regulament, Apple introducand posibilitatea de a instala aplicații din afara App Store in regiune. Dar DMA nu se oprește aici. Autoritațile UE someaza acum Apple sa deschida și sistemul de operare iPadOS,…