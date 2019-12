Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Cerculețe” – cu un vizual cinematic, dominat de nuanțe de roșu, in care expresivitatea artistului este pusa in prim-plan. Melodia vorbește despre iubire și pasiunea pentru mașini. „Piesa este un mare film. Eu, fiind pasionat de mașini,…

- Killa Fonic lanseaza piesa „Todos”, in cadrul proiectului THE SESSION. Melodia face parte din albumul experimental „Homo Luminis” și este a treia piesa din acest gen afro-trap. „Intenționez sa merg in aceasta direcție impreuna cu Angelo(REALM), producator Global Records. Singurul termen din spaniola…

- Killa Fonic lanseaza piesa „Todos”, in cadrul proiectului THE SESSION. Melodia face parte din albumul experimental „Homo Luminis” și este a treia piesa din acest gen afro-trap. „Intenționez sa merg in aceasta direcție impreuna cu Angelo(REALM), producator Global Records. Singurul termen din spaniola…

- Cezar Guna lanseaza „Scorpion”, o melodie inspirata din trairile sale, in cadrul seriei THE SESSION, in care artiștii Global Records iși exprima propria identitate artistica prin intermediul unor piese de suflet. „ descrie o stare in care știi ca ești prins, dar din care nu vrei sa scapi. Fetele scorpion,…

- Seria THE SESSION incepe cu Roxen și videoclipul piesei I don’t care. Clipul o reprezinta foarte bine pe Roxen, a carei atitudine completeaza intregul concept artistic. Artista are un look fresh, stylish, iar vocea ei inconfundabila e perfecta pentru ritmul pop-trap al melodiei I don’t care. “THE SESSION…

- Zadi lanseaza clipul piesei „Hold me tight”, prima melodie oficiala a artistei, in care vorbește despre armonia in relația de cuplu. Zadi este o artista fresh, complexa, canta, compune și aduce un sound dance R&B prin timbrul ei vocal special, plin de sensibilitate. „Piesa > este o declarație de dragoste…

- Dupa colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima data no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lanseaza impreuna cu NANE piesa „HAOLO”. Nu este pentru prima data cand Killa Fonic și NANE lucreaza impreuna la o piesa, amandoi s-au…

- Roxen, artista Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Ce-ți canta dragostea” – o piesa care vorbește despre dependența data de iubirea care apare neașteptat in viața și care este asemenea melodiilor ascultate „pe repeat”. Piesa vorbește despre primele momentele ale indragostirii, cand partenerii…