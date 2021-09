Stiri pe aceeasi tema

- Într-un interviu acordat BBC și preluat și de Irish Times, Phil Collins spune ca abia poate ține în mâini un baț din acelea cu care se bate la tobe și ca starea lui de sanatate îl obliga sa stea pe un scaun în timp ce cânta în timpul concertelor live. Bateristul…

- Mick Jagger si Keith Richards, alaturi de alte nume sonore din lumea muzicii, au publicat mesaje emotionante in semn de ultim omagiu pentru Charlie Watts, bateristul formatiei rock britanice The Rolling Stones, care a incetat din viata marti, la varsta de 80 de ani, informeaza DPA. Cei trei muzicieni…

- Mick Jagger si Keith Richards, solistul si chitaristul The Rolling Stones, compozitorii principali ai trupei, i-au adus omagii bateristului Charlie Watts, al treilea cel mai longeviv membru al grupului, care a murit pe 24 august la varsta de 80 de ani, potrivit news.ro. Fara a se folosi de…

- Ringo Star, Elton John, Bryan Adams, Paul McCartney, Roy Orbison, Joan Jett, Lenny Kravitz, Garbage sunt cateva dintre starurile care i-au adus omagii legendarului Charlie Watts, membru al formatiei The Rolling Stones, "cel mai elegant si mai distins tobosar din rock and roll".

- Charlie Watts, bateristul trupei The Rolling Stones, a murit la varsta de 80 de ani, a anuntat marti agentul sau, potrivit BBC. La inceputul lunii august a fost anuntat ca muzicianul nu va participa la turneul american al formatiei pentru ca se recupereaza in urma unei proceduri medicale care…

- Albumul „Tattoo You” al trupei The Rolling Stones va fi relansat dupa 40 de ani, remasterizat, cu noua piese inedite si un concert din 1982, informeaza News.ro. Cu cateva saptamani inainte de startul primului turneu fara bateristul Charlie Watts, care este indisponibil din cauza unor probleme…

- Bateristul The Rolling Stones, Charlie Watts, in varsta de 80 de ani, nu va canta in turneul american al formatiei din cauza ca se recupereaza in urma unei proceduri medicale nespecificate, potrivit news.ro. Formatia a anuntat pe pagina de Facebook ca ii ureaza "insanatosire rapida". Un…