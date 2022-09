Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cheltuit 250 de milioane ca sa obțina drepturile de a produce un serial despre Pamantul de Mijloc, gigantul comerțului online a intervievat numeroși realizatori de prim rang, inclusiv pe frații Russo, regizorii lui „Avengers: Endgame”.

- Amazon a investit un miliard in serialul care spera sa se ridice la nivelul uriaș de apreciere de care s-a bucurat trilogia „Lord of the Rings”, dar spectatorii il critica in asemenea hal ca producatorii au decis sa blocheze cu totul recenziile acestora. Uriașa este doar discrepanța dintre aprecierile…

- Dupa un adevarat potop de atacuri online rasiste, producatorii serialului "The Lord of the Rings: The Rings of Power", creat si difuzat de Amazon Prime Video, au publicat joi un comunicat pe Twitter in care au afirmat ca refuza sa ignore sau sa tolereze "rasismul, amenintarile, hartuirea si abuzul"…

- Premiera serialului „Stapanul Inelelor: The Rings of Power“ este cel mai bun debut din istoria Prime Video, platforma de streaming a Amazon. Primele doua episoade, difuzate in aceeași azi, au avut peste 25 de milioane de telespectatori.

- Noul serial Lord of the Rings: The Rings of Power a avut premiera mult așteptata și a fost vizionat de 25 de milioane de telespectatori din intreaga lume in primele 24 de ore in care primele doua episoade ale seriei TV au fost disponibile pentru streaming. Serialul „The Rings of Power” de la Amazon…

- Holdingul suedez Embracer Group doar ce a cumparat drepturile pentru Lord of The Rings si The Hobbit insa compania discuta deja despre filme spin-off despre Gandalf, Aragorn, Gollum si alte personaje din scrierile lui J.R.R. Tolkien. Embracer afirma ca, pe langa viitorul serial The Rings of Power de…

