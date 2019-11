The Pussycat Dolls se reuneste! Unde le puteti vedea in anul 2020!

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Rage Against the Machine a anuntat, vineri, ca se reuneste pentru un scurt turneu in 2020 din care face parte si festivalul Coachella, potrivit news.ro.Grupul, care s-a destramat in 2011, a anuntat pe Instagram ca va face parte din lineup-ul festivalului Coachella, unde va concerta pe…

- Clic pe imagine pentru o rezolutie superioara La formarea sistemului nostru solar steaua din centrul acestuia, Soarele, a capturat aproape toata materia. Soarele contine 99,8 din masa sistemului solar. Opt planete mari, planetele pitice, sateliții naturali ai planetelor, nenumarați asteroizi, sute sau…

- YETI – OMUL ZAPEZILOR Aventura, Animatie, Familie 2h 11:45 SALA 2 3D, DUB 15:45 SALA 2 3D, DUB PLAYMOBIL: A FILM Animatie, Familie 2h 12:00 SALA 3 2D JOKER Drama, Thriller 2h 2m 12:15 SALA 1 2D, DOLBY ATMOS 14:00 SALA 3 2D 17:50 SALA 4 2D 19:45 SALA 2 2D 21:50 SALA 1 2D, […]

- YETI – OMUL ZAPEZILOR Aventura, Animatie, Familie 2h 11:45 SALA 2 3D, DUB 15:45 SALA 2 3D, DUB PLAYMOBIL: A FILM Animatie, Familie 2h 12:00 SALA 3 2D JOKER Drama, Thriller 2h 2m 12:15 SALA 1 2D, DOLBY ATMOS 14:00 SALA 3 2D 17:50 SALA 4 2D 19:45 SALA 2 2D 21:50 SALA 1 2D, […]

- Cu aceasta ocazie vor avea loc observatii prin telescop insotite de explicatii. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Astroclubul Pegas Cotnari, Astroclubul Cassiopeia Ceplenita, Astroclubul Andromeda Erbiceni, Astroclubul Perseus Deleni, Astroclubul Sagittarius Belcesti, Astroclubul Lyra Sipote…

- Nicole Scherzinger a semnat deja un contract „de milioane de dolari“ pentru a reveni in The Pussycat Dolls, grupul care a facut-o celebra in anii 2000. The Pussycat Dolls a luat naștere in 2003 și a fost alcatuita din Nicole, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton, și Kimberly…

- Cantaretele si dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Melody Thornton, Jessica Sutta si Kimberly Wyatt au semnat un contract de mai multe milioane de dolari pentru a se reuni si a porni intr-un turneu, sub titulatura The Pussycat Dolls, relateaza The Sun,

- Cantarețele și dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Melody Thornton, Jessica Sutta și Kimberly Wyatt au semnat un contract de mai multe milioane de dolari pentru a se reuni și a porni intr-un turneu, sub titulatura The Pussycat Dolls, relateaza The Sun, potrivit Mediafax.O…