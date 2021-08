Stiri pe aceeasi tema

- Filmul documentar „Pilot, idol, legenda”, care il are in centrul atentiei pe Michael Schumacher, va fi lansat la nivel global pe 15 septembrie, informeaza Gazeta Sporturilor . Netflix a lansat miercuri, 25 august, trailer-ul documentarului, chiar in ziua care s-au implinit 30 de ani de la debutul lui…

- Lungmetrajul „Vivo”, aventura animata pe muzica lui Lin-Manuel Miranda, si filmul de actiune „Sweet Girl”, cu Jason Momoa in rol principal, se numara intre premierele lunii august pe Netflix, potrivit news.ro. Regizata de Kirk DeMicco, animatia „Vivo” urmareste un kinkaju special. El e un…

- Trailerul pentru filmul „House of Gucci”, regizat de Ridley Scott, cu Lady Gaga si Adam Driver in rolurile principale, a fost lansat de MGM, potrivit news.ro. Lungmetrajul este asteptat sa fie lansat in cinematografe pe 24 noiembrie. Filmul detaliaza asasinarea lui Maurizio Gucci (juca…

- Lungmetrajul egiptean „Feathers”, regizat de Omar El Zohairy, a castigat marele premiu al sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes, care a fost prezidata anul acesta de cineastul Cristian Mungiu.

- Filmul anime „The Witcher: Nightmare of the Wolf” va fi lansat de Netflix in luna august. Lungmetrajul regizat de Han Kwang Il va fi disponibil pe platforma incepand cu 23 august 2021. Data lansarii si primele imagini din „The Witcher: Nightmare of the Wolf” au fost dezvaluite la primul eveniment WitcherCon.…

- Lungmetrajul „Supernova”, regizat de Harry Macqueen, cu Stanley Tucci si Colin Firth in rolurile principale, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 30 iulie, potrivit news.ro. Drama ii are in centru pe Sam si Tusker. Ei sunt impreuna de 20 de ani si ii uneste o iubire profunda. Dar…

- Lungmetrajul „La civil”, regizat de Teodora Mihai si produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, si Michel Franco, a fost selectat in competitia Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, conform news.ro…