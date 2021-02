Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Fizica a lansat un nou concurs. „Din dorința de a relua competițiile școlare la disciplina Fizica, Societatea Romana de Fizica, in colaborare cu Facultațile și Departamentele de Fizica din principalele centre universitare din Romania și cu sprijinul nemijlocit dat de profesori de…

- Duo-ul Las Olas are pregatite o mulțime de surprize pentru iubitorii de muzica, așa ca cei doi DJs și producers incheie saptamana cu un remake cool al super hitului „Disfruto", lansat de Carla Morisson. Single-ul cu beat-uri deep house fresh este insoțit de un videoclip eyecandy, ce te duce cu gandul…

- „Diablo” este numele noului single lansat de Las Olas și compus de catre DJ SAVA alaturi de MD DJ, Joacim Persson, Linnea Anna Soedal, Luis Antonio, Quinones Garcia și Sebastian Arman. „Diablo” este un single ce te poarta printr-o calatorie plina de culoare, undeva la malul marii. Piesa este in primul…

- Dupa ce a a lansat in 2020 primele doua single-uri in aceasta formula, duo-ul Las Olas prezinta publicului „In The End”. Single-ul este un remake cool al renumitului hit „In The End” al trupei Linkin Park și imbina sound-ul deep cu elemente EDM fresh ce te poarta printr-o calatorie in timp, plina de…

- ATB, Topic si A7S celebreaza aniversarea a 23 ani de cand a fost lansat hitul “9pm (Till I Come)”. ATB, DJ-ul german cu o cariera impresionanta, colaboreaza cu Topic si A7S pentru single-ul “Your Love (9pm)”. O versiune moderna pentru hitul de platina, “9pm (Till I Come)”, lansat de catre ATB in 1998,…

- Dupa ce a lansat in urma cu o saptamana „Don’t Cry”, primul single in aceasta formula, Las Olas lanseaza un remake fresh al renumitei piese „Tom’s Diner”. Single-ul pastreaza ritmul caracteristic hitului original lansat in ’87 de Suzanne Vega și imbina beat-urile EDM cu elemente fresh ce prind viața…

- Dupa ce a lansat in urma cu o saptamana „Don’t Cry”, primul single in aceasta formula, Las Olas lanseaza un remake fresh al renumitei piese „Tom’s Diner”. Single-ul pastreaza ritmul caracteristic hitului original lansat in ’87 de Suzanne Vega și imbina beat-urile EDM cu elemente fresh ce prind viața…

- BMW a lansat prima aplicație mobila in 2013 sub numele BMW i Remote, care a devenit ulterior BMW Connected. Constructorul german a lansat acum o noua versiune a aplicației, care se numește My BMW și este disponibila inclusiv pe piața din Romania. Aplicația ofera acum un design nou și o experiența de…