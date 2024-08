Pus inițial in vinzare pentru 295 de milioane de dolari, un mega conac din Los Angeles (SUA) numit „The One” a fost vindut in cele din urma pentru 141 de milioane de dolari. Aceasta proprietate a mai mult decit dublat recordul anterior al licitației pentru vinzarea de case in Statele Unite. Despre aceasta scrie Daily Star. Casa de 105.000 de metri patrați are 20 de dormitoare, o pista de jog