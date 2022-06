Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de istorie de la Universitatea Yale si London School of Economics and Political Science, Timothy D. Snyder, a demontat mitul conform caruia o putere nucleara precum Rusia nu ar putea pierde razboiul din Ucraina.

- Un mare numar de arme trimise in Ucraina va ajunge pe mana unor infractori din Europa si nu numai, isi exprima ingrijorarea directorul general al Interoplului, Jurgen Stock, care indeamna statele sa acorde atentie urmaririi acestor arme, in contextul in care livrari de armament din Occident se multiplica,…

Inflatia din Polonia a accelerat la un maxim pe 24 de ani in conditiile in care razboiul din Ucraina exacerbeaza criza energetica din Europa, noteaza Bloomberg.

- ”Dupa parearea mea, va trebui, in curand, sa intrerupem din motive etice livrarile de gaze (naturale) rusesti”, declara el cotidianului italian. Roberto Cingolani efectueaza in prezent, impreuna cu ministrul italian de Externe Luigi Di Maio, un turneu de doua zile in Angola si Republica Democratica…

- NATO nu a vazut "niciun indiciu" ca obiectivul presedintelui rus Vladimir Putin de a controla intreaga Ucraina s-a schimbat, desi Rusia isi concentreaza in prezent asaltul asupra teritoriului din estul tarii, razboiul putand dura chiar ani de zile, a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens…

- Europa nu va avea pace cata vreme Vladimir Putin conduce Kremlinul, a declarat miercuri Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO in Europa, care l-a numit pe președintele rus un ”autocrat patat de sange”, relateaza BBC . La fel ca „majoritatea oamenilor”, fostul comandant NATO este…

- Inainte de invazia armatei lui Putin in Ucraina, cel mai presant obiectiv al politicii energetice europene era reducerea emisiilor de carbon care provoaca schimbarile climatice. Acum, oficialii sunt concentrați pe reducerea rapida a dependenței continentului de petrolul și gazele rusești. Misiune dificila,…

Razboiul din Ucraina și mai ales blocajele impuse la Marea Neagra impiedica exportul de grau și alte cerea din Ucraina catre Europa. Majoritatea țarilor s-au reorientat rapid și acum importa din Romania.