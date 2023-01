Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden incepe sa-si flexibilizeze pozitia avuta pana acum in razboiul din Ucraina si ia in considerare argumentul Kievului ca are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si unde se afla aproximativ 70.000 de soldati rusi si mai multe baze militare…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, marti, ca sprijinul pe care Washingtonul l-a acordat Kievului a evoluat pe parcursul razboiului, intrucat Statele Unite sunt hotarate sa ofere Ucrainei "ceea ce are nevoie pentru a reusi pe campul de lupta", transmite CNN. Fii la curent…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina.„Pentru prima data vom primi vehicule blindate Bradley; este exact ceea ce este nevoie”, a spus presedintele…

- ​Statele Unite au incercat sa impiedice la sfarsitul lunii aprilie eliminarea de catre fortele armate ucrainene a generalului Valeri Gherasimov seful de Stat Major al armatei ruse, scrie The New York Times, preluat de News.ro . Serviciile de informatii americane, care au aflat despre intentia generalului…

- Dronele rusești care au vizat Kievul intr-o serie de atacuri miercuri dimineața erau „drone de atac care zburau de pe coasta de est a Marii Azov”, au afirmat Forțele Aeriene ucrainene, potrivit CNN. Marea Azov, care se afla in interiorul țarii, este situata intre Ucraina continentala la nord, Crimeea…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok in atacuri in masa cu arme chimice in Ucraina daca trupele sale continua sa piarda teren, cred oficialii americani. In ultimii ani, Noviciok a fost folosit pentru a elimina indezirabilii Kremlinului, toxina fiind „actualizata". Pe masura ce evolutia razboiului…

- Administrația Biden ii incurajeaza in culise pe liderii ucraineni sa arate ca sunt gata sa negocieze cu Rusia. Washingtonul a cerut in privat Kievului sa renunțe la refuzul sau public de a purta discuții de pace cu Rusia și sa semnaleze disponibilitatea de a se angaja in negocieri, in contextul in care…