Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- "Starea pacientului s-a imbunatațit suficient pentru ca el sa poata fi externat. Pe baza progresului pacientului și a starii sale actuale, medicii care l-au tratat cred ca este posibila recuperarea sa completa. Cu toate acestea, este prea devreme sa ne pronuntam asupra efectelor potențiale pe care…

- Criticul Kremlinului, Aleksei Navalnîi, a cerut luni Rusiei sa îi înapoieze hainele pe care le purta atunci când a intrat în coma luna trecuta și a acuzat Moscova ca reține probe în dosarul sau, relateaza Reuters. Vehementul opozant al președintelui Vladimir Putin…

- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnii este vazut coborand scarile intr-o fotografie postata sambata pe contul sau de Instagram, la cinci zile dupa ce spitalul din Berlin unde este internat a anuntat ca a fost deconectat de la aparatul de ventilare pulmonara si poate respira singur, relateaza…

- Echipa sa a facut o postare pe Instagram, in care este surprins momentul in care membrii staff-ului sau investigheaza camera și culeg probe, inclusiv sticlele goale de apa. Potrivit membrilor echipei, Navalnii și-a pierdut cunoștința și a inceput sa se sufoce in avion, acesta aterizand forțat…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…

- Starea disidentului rus Alexsei Navalnii, 44 de ani, s-a imbunatatit. ”Poate sa coboare din pat pentru perioade scurte de timp”, a anuntat luni, 14 septembrie, spitalul Charite Berlin unde acesta este internat, a informat Bild.”Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilatie mecanica”, se mentioneaza…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit. El a fost scos din coma indusa. Anuntul a fost facut anuntat astazi de spitalul Charite de la Berlin, unde se afla internat Navalnii, potrivit stiri.tvr.ro. Pacientul e conștient și reacționeaza…