The New York Times: Vladimir Putin – cel mai puternic și necontrolabil conducător de după Stalin The New York Times titreaza ca „acesta e razboiul lui Putin, dar „America și NATO nu sunt doar niște privitori nevinovați”. Reputata publicație noteaza ca momentul acestui razboi este un produs al ambițiilor… „Putin e cel mai puternic și mai necontrolabil conducator de dupa Stalin, iar momentul acestui razboi e produsul ambițiilor, strategiilor și nemulțumirilor sale. Dar nici America nu e complet nevinovata. Am semnat sa protejam o intreaga serie de țari, deși nu dispuneam de resurse și nu intenționam s-o facem la modul serios. Extinderea NATO a fost pur și simplu demersul superficial al unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

