Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va comunica marti decizia sa privind acordul atomic semnat de marile puteri cu Iranul, dupa ce a cerut aliatilor europeni sa remedieze "deficientele" intelegerii, avertizand ca, in caz contrar, va renunta la acest tratat, informeaza postul CNN News.…

- Presedintele american Donald Trump isi va anunta marti decizia privind acordul nuclear cu Iranul, scrie CNN, conform news.ro.„Imi voi anunta decizia privind acordul cu Iranul maine de la Casa Alba”, a precizat Trump luni pe Twitter. Trump va decide daca reintroduce sanctiunile pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, citat de Mediafax.

- Președintele francez Emmanuel Macron și omologul sau american Donald Trump au cerut marți un nou acord pentru a ține sub control ambițiile Iranului, la puțin timp dupa ce liderul american a calificat textul actualului acord privind dosarul nuclear un "dezastru", scrie AFP.

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…