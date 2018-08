The New York Times: Procurorii au nevoie de un organism de supraveghere…

Un proiect de lege adoptat de Legislatura statului New York prevede infiintarea unei comisii independente care sa ancheteze abaterile savarsite de procurori, in contextul in care o analiza a 250 de condamnari anulate a relevat ca intr-o treime din cazuri procurorii au comis abuzuri.