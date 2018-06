Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a afirmat joi, la sediul CSM, intrebat cum vede intarzirea actului de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, ca președintele Iohannis apreciaza cand da decizia, iar decizia ii aparține.„Intrebarea este sugestiva. Președintele apreciaza cand…

- Secția pentru Procurori in materie disciplinara a ramas in pronunțare in cauza in care Inspecția Judiciara susține ca șefa DNA ar fi comis o abatere disciplinare prin neprezentarea la comisia parlamentara de ancheta. O decizia a procurorilor CSM va fi anunțata pe 20 iunie.Laura Codruța Kovesi…

- Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Marius Iacob, s-a prezentat astazi la sediul instituției. Jurnalistul Antenei 3 l-a intrebat cum comenteaza decizia CCR și daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui sa-și dea demisia.„Nu comentez astfel de lucruri, doamna”,…

- Guvernul a sesizat Curtea Constituționala cu existența unui conflict juridic de natura constituționala intre Executiv și Președinție, generat de refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, ca urmare a cererii ministrului justiției.…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a cerut, marti, suspendarea procesului in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga cere daune morale de la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pana la solutionarea procesului penal in care este implicata Iorga. CAB a luat in discutie un nou termen in…

- Dezvaluiri „bomba” ies la iveala dupa ce Lucian Onea și Mircea Negulescu au aflat ca sunt urmariți penal. Surse din Parchetul General au declarat pentru revista Q Magazine, ca in timp ce Lucian Onea, șeful DNA Ploiești a fost deja pus sub acuzare, ceea ce a determinat demisia acestuia luni seara,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, au fost audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost chemata joi la Inspectia Judiciara pentru a da lamuriri in cazul uneia dintre cercetarile disciplinare deschise pe numele sau, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, audierea are legatura cu refuzul…