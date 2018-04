Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a intampinat pe liderul nord-coreean chiar la granita iar cei doi si-au strans mana de ambele parti ale granitei, intr-un moment incarcat de semnificatii. Liderul nord-coreean l-a invitat apoi, spre surprinderea tuturor, pe Moon de cealalta parte a liniei de…

- Kim Jong-un a devenit primul lider nord-coreean care a ajuns in Coreea de Sud dupa ce a trecut linia de demarcatie militara care separa cele doua tari de la sfarsitul razboiului in 1953, scrie BBC potrivit News.ro . Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a intampinat pe liderul nord-coreean chiar…

- Intr-un moment istoric, presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, s-a intalnit cu liderul de la Phenian, Kim Jong, la un summit organizat in zona demilitarizata (DMZ). Kim a declarat ca spera ca cele doua tari sa scrie un nou capitol, intrebandu-se de ce a durat unsprezece ani pana la acest moment. De…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a evocat pentru prima oara, in mod public, intr-o reuniune a partidului la putere, la Phenian, un ”dialog” cu Statele Unite, in contextul pregatirii unui summit istoric cu Donald Trump, relateaza AFP. Locatarul Casei Albe a acceptat luna trecuta organizarea unei intalniri…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul nord-coreean s-a aratat „satisfacut" de vizita, conform presei de stat din Nord si este recunoscator pentru eforturile „sincere si impresionante" facute de Coreea de Sud pentru a-i gazdui. „Este important sa continuam sa avem rezultate bune prin a duce mai departe climatul cald de reconciliere…