The New York Times: Moscova a platit prime talibanilor sa ucida militari occidentali in Afganistan, potrivit serviciilor americane de informatii

- Rusia a dezmintit dezvaluirile facute de ziarul The New York Times ca serviciile de informatii americane sunt convinse ca Moscova a oferit prime unor combatanti apropiati talibanilor pentru a ucide soldati ai Occidentului in Afganistan, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Conform publicatiei Focus, preluate de Agerpres, cativa membri ai aripii de tineret a Partidului National Democrat (NPD), de extrema dreapta, si ai micului partid extremist A Treia Cale au incheiat o pregatire paramilitara in care participantii au fost instruiti sa foloseasca arme si explozivi, precum…

- Lung e drumul de la vorbe pana la fapte cand vine vorba de președintele Romaniei și laudele sale. Pe 25 aprilie, Klaus Iohannis ne informa ca a purtat o convorbire telefonica cu liderul american in contextul pandemiei de coronavirus, moment in care, potrivit Cotroceniului, „Președintele Donald Trump…

- In contextul in care SUA si alte tari precum Rusia si China isi intaresc pozitiile lor militare pe orbita joasa a Pamantului (situata la aproximativ 2.000 km altitudine) si in apropierea Lunii, testul rușilor are loc in momentul in care, conform experților, spațiul devine tot mai mult un domeniu important…