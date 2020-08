Noi studii din Europa și Asia arata ca transportul in comun nu este o sursa majora de transmitere a coronavirusului, scrie The New York Times.La aproape jumatate de an de cand a aparut primul caz de coronavirus in New York, oamenii care obișnuiau sa foloseasca transportul in comun il evita inca, de teama ca s-ar putea infecta.Dar metroul, trenurile și autobuzele nu sunt o sursa de transmitere a bolii, atat timp cat calatorii poarta maști de protecție și sunt luate masuri pentru a fi evitata aglomerația la orele de varf.The New York Times:Cand New Yorkul a intrat in carantina in martie, peste 90…