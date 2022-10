Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii americane cred ca structuri ale Guvernului Ucrainei au autorizat atacul cu bomba din august, in apropiere de Moscova, soldat cu moartea Dariei Dughina, fiica filosofului Aleksander Dughin, ideologul Kremlinului, iar oficialii din SUA se tem de intensificarea conflictului. Statele…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a informat luni ca la atentatul cu bomba care a ucis-o pe Daria Dughina, fiica scriitorului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, a participat un al doilea cetatean ucrainean, identificat drept Bogdan Tiganenko, transmite EFE,

- Ucraina a reactionat dur dupa ce Papa Francisc a descris-o pe Daria Dughina, fiica scriitorului ultranationalist rus Aleksandr Dughin asasinata sambata la Moscova, drept o victima nevinovata a razboiului. Ambasadorul Vaticanului a fost convocat vineri la MAE de la Kiev pentru a i se transmite un protest,…