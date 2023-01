Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul din partea opiniei publice ruse pentru razboiul din Ucraina ”scade substantial”, a anuntat duminica Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ zilnic, potrivit DPA, preluata de Agerpres. ”Cu Rusia improbabil sa obtina succese majore pe campul de lupta in urmatoarele cateva luni,…

- Dupa declarațiile facute in timpul unei adunari a deputaților Forza Italia, cand Berlusconi și-a exprimat parerile despre Volodimir Zelenski și a povestit despre cadourile și ''scrisorile dulci'' dintre el si Putin, dupa ce cu trei zile inainte de alegeri, invitat in studioul emisiunii Porta a Porta…

- Oficialul ucrainean a declarat in Rusia au loc discuții cu privire la modul in care președintele rus ar putea fi inlaturat, pe masura ce situația de pe front devine din ce in ce mai alarmanta. Mai mult decat atat, se vehiculeaza și un nume al celui care ar putea prelua puterea, dar a refuzat sa il faca…

- Oficialul ucrainean a declarat in Rusia au loc discuții cu privire la modul in care președintele rus ar putea fi inlaturat, pe masura ce situația de pe front devine din ce in ce mai alarmanta. Mai mult decat atat, se vehiculeaza și un nume al celui care ar putea prelua puterea, dar a refuzat sa il faca…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, folosite de Rusia in invazia ilegala și neprovocata a Ucrainei, a facut afirmații tranșante care-l vizeaza pe ministrul Apararii rus, Serghei Șoigu. Mai multe articole aparute in ultimele zile, atat in presa occidentala cat și la bloggeri militari…

- In timp ce ofițerii militari americani de rang inalt desfașurați in Romania au avertizat ca sunt pregatiți sa se alature luptei impotriva Rusiei, daca NATO va fi amenințata, ambasadorul Rusiei in Statele Unite a declarat ca o astfel de mișcare ar avea ramificații catastrofale. Comandanții Diviziei…

- Ministerul Apararii de la Londra, care publica zilnic un buletin informativ de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a comunicat miercuri ca in Rusia au avut loc in ultimele luni mai multe sabotaje impotriva retelei feroviare, autorii fiind cetateni rusi care se opun razboiului. Deteriorarea unei cai…

- Statele Unite sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”.