- Avocatul Rudolph Giuliani a afirmat miercuri ca trimiterea unei scrisori adresate presedintelui Klaus Iohannis, prin care cerea verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunile asupra judecatorilor, nu are "legatura cu Guvernul SUA", relateaza The New York Times.

- Purtatorul de cuvant al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti a sustinut marti, ca raspuns la scrisoarea trimisa luni de avocatul lui Donald Trump, Rudolpf Giuliani,catre presedintele Klaus Iohannis, ca „Guvernul SUA nu comenteaza concluziile unor persoane fizice”. Oficialul a mentionat pozitiile oficiale…

- Liviu Dragnea a sustinut ca este o premiera ca rectificarea bugetara sa nu fie aprobata de CSAT. El a spus ca, potrivit legii, premierul a recurs la varianta in care o treime din membrii Consiliului convoaca CSAT, iar scrisoarea Vioricai Dancila in acest sens este deja la Cotroceni.Ministrul…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, ca scrisoarea premierului Viorica Dancila catre Comisia Europeana nu face decat sa „dea un semnal si la Bruxelles ca prin calm, prin intelegere si printr-o reactie echilibrata” pot fi detensionate discutiile din societate. Totodata, acesta critica „lipsa…

- Ecaterina Andronescu susține ca scrisoarea adresata membrilor PSD nu are nicio legatura cu reacția lui Klaus Iohannis in urma protestelor violente din Piața Victoriei in care vorbea despre demisia unor membri ai partidului. ''Nu am urmarit sa obțin anumite efecte, ci un semnal de alarma catre…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a repins marti sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind modificarea legii de organizare a referendumului, au precizat pentru Agerpres surse din CCR. Judecatorii CCR au decis ca sesizarea șefului statului este inadmisibila. Potrivit textului legii, “cetatenii…