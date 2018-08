Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea trimisa lui Klaus Iohannis si autoritatilor romane „nu are nimic de-a face cu Guvernul american“, a declarat avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudolph Giulani, citat de The New York Times (NYT).

- Scrisoarea lui Giuliani, „decontata” de Freeh, pe banii lui Popoviciu și Adamescu Avocatul Rudolpf Giuliani a confirmat ca scrisoarea trimisa presedintelui Klaus Iohannis, in care critica lupta impotriva coruptiei din Romania, reprezinta o initiativa privata si a semnat-o ca avocat si consultant independent,…

- Iata ce a transmis Administrația Prezidențiala: Din cauza modului defectuos in care este gestionata aceasta situație de criza, Guvernul PSD i-a impins pe producatorii autohtoni in pragul falimentului. In prezent, in Romania sunt peste 700 de focare, raspandite in 10 județe ale țarii,…

- Scrisoarea lui Rudolph Giuliani, fost procuror federal al Statelor Unite ale Americii si fost primar al orasului New York, trimisa oficialilor romani. “Draga domnule presedinte Iohannis, Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu prejudiciul continuu adus statului de drept in Romania, comis…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor. Concret, avocatul…

- Ecaterina Andronescu susține ca scrisoarea adresata membrilor PSD nu are nicio legatura cu reacția lui Klaus Iohannis in urma protestelor violente din Piața Victoriei in care vorbea despre demisia unor membri ai partidului. ''Nu am urmarit sa obțin anumite efecte, ci un semnal de alarma catre…

- Roșia Montana a fost inclusa pe ordinea de zi a subiectelor dezbatutre in cadrul ședinței de miercuri a CSAT. Decizia vine dupa ce guvernul, la propunerea ministerului Culturii, a solicitat amanarea analizarii dosarului pentru includerea acesteia in patrimoniul UNESCO. Subiectul Roșia Montana a fost…

- Jurnalista Sorina Matei a corespondat cu oficialii Comisiei de la Veneția, iar aceștia i-au raspuns ca in cateva saptamani vor da un aviz preliminar asupra disputei din Romania privitoare la respectarea deciziilor Curții Constituționale.Citește și: Valer Dorneanu, ieșire EXPLOZIVA: replica…