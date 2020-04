Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca situatia legata de raspandirea noului coronavirus in Rusia s-a inrautatit si ca Moscova s-ar putea sa recurga la resursele Ministerului Apararii pentru a face fata crizei daca va fi necesar, potrivit Reuters si RIA Novosti. Putin, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus,…

- Imagine din Sankt Petersburg (foto: Yelena Brobrova / Moskow Times) Daca pana la 25 martie autoritatile ruse au refuzat sa accepte existenta pandemiei coronavirus pe teritoriul tarii, pentru a facilita organizarea referendumului constitutional din 22 aprilie care ii oferea lui Vladimir Putin sansa sa…

- resedintele rus Vladimir Putin a evitat sa ordone o asemenea izolare, declarand libera perioada de la 28 martie la 5 aprilie si indemnand rusii sa stea "acasa". Primarul capitalei Serghei Sobianin a decis pana la urma, duminica seara, sa restranga deplasarile celor pe care-i administreaza,…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP. Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…

- Presa din Rusia a inceput „o campanie semnificativa de dezinformare” la adresa Occidentului, pentru a agrava impactul pandemiei de coronavirus asupra statelor occidentale, pentru a genera frica si neincredere, se arata intr-un document al Uniunii Europene, citat de site-ul agentiei de presa Reuters…