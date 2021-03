The Motans spune Povestea unui naufragiat in noul sau single “Povestea unui naufragiat este o piesa pe care am scris-o inaintea piesei Insula, acestea doua fiind legate intre ele ca și concept și poveste. Este o piesa in stilul clasic The Motans. Știu ca de obicei in comunicare artiștii și compozitorii iubesc sa spuna despre ce e piesa, ei bine, eu nu sunt un mare fan al acestui obicei. Cred ca fiecare om ințelege in felul sau orice melodie sau vers, pentru ca fiecare dintre noi are experiențe de viața diferite. Tot ce imi doresc de la aceasta piesa e sa placa ascultatorilor noștri. That’s all, totul trebuie sa fie simplu”, a spus Denis Roabeș – The Motans.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

