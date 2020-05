Stiri pe aceeasi tema

- The Motans iși surprinde fanii cu o noua piesa, in colaborar cu artista Alina Eremia, ce se va gasi pe viitorul album al trupei. Melodia „Din Trecut” este despre o vacanța care a trecut și o iubire care inca a ramas, cu versuri pline de sensibilitate și un videoclip ce inunda in apusuri dramatice.

- Artistul din spatele proiectului DOMINO este producator, compozitor și pianist, devenind un adevarat cameleon atunci cand iși exprima personalitatea efervescenta prin muzica. Prima sa piesa, compusa și produsa de el, Shake it girl, combina diverse ritmuri și devine molipsitoare inca de la primul play.…

- Piesa a fost compusa de Delia cu Nane și produsa de Alex Cotoi, cu care Delia a mai lucrat și pentru ”Despablito”, ”Arunca-ma”, ”Ramai” sau ”Sa-mi canți”. ”Eram in studio cu Alex Cotoi, a ieșit piesa asta și am știut din prima ca Nane se potrivește pe ea. Imi place vibe-ul lui. A trimis repede... View…

- Soundland revine cu o piesa fresh despre „EGO”, ce combina intr-un mod original elemente dance cu versuri ce raman intiparite in minte. Cu un vibe pozitiv și energic, „EGO” este un single compus de catre Alex Pelin și Andy Platon, iar vocea ii aparține Alexiei Aștelian. Piesa dezvaluie una dintre cele…

- In aceasta perioada, in care cel mai important este sa evitam locurile aglomerate, sa stam acasa, sa ne informam din surse oficiale și sa avem foarte mare grija la igiena, artiștii și creatorii de conținut Global Records au inițiat o campanie de incurajare a statului acasa, #AcasaSuntemBine. Inna, Irina…

- OneRepublic marcheaza anunțul lansarii urmatorului album, „Human”, prin lansarea single-ului „Didn’t I”. Data de 8 mai va veni cu un nou material discografic de la trupa americana, ce va include și anterioarele single-uri – „Rescue Me”, Somebody To Love și „Wanted”. „Human” va fi al cincilea material…

- The Motans (Denis Roabeș), artist Global Records, lanseaza piesa „Intamplator”, melodie emoționanta care vorbește despre iubire, dor și desparțire. Versurile sunt pline de sensibilitate, in registrul cu care artistul și-a obișnuit deja fanii: „M-ai omorat intamplator / Luandu-mi dragostea peste picior,…

- Dupa succesul avut cu ”Retrograd” alaturi de DJ Project, Andia lanseaza ”Ce suntem noi”, piesa care vorbește despre renunțarea la orgolii intr-o relație. Piesa este compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan, Achi și Adelina Stinga, iar versurile au fost scrise de Alex Pelin. De videoclip s-a ocupat Bogdan Daragiu.…